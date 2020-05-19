好萊塢一線男星克里斯漢斯沃，因演出漫威宇宙超級英雄「雷神索爾」在全球爆紅，曾被選為世界上最性感男人，然身為大明星的他，也有自己的偶像，他日前自曝自己對前輩布萊德彼特開啟狂粉追星模式，而且這件事不是「往事」，而是克里斯成為「雷神」走紅的現在！

據《時人雜誌》報導，大明星克里斯漢斯沃自曝追星史，而且還是近年發生的事情，他表示自己是布萊德彼特的粉絲，去年《從前，有個好萊塢》上映，他受邀出席首映典禮，一看到小布就整個人瘋掉，小布伸手要跟他握手，「我直接抱上去，好在他沒覺得有問題」，鬆了一口氣表示偶像跟他想像的一樣親切美好，不然他這種超恥追星行為，應該會被保安反擊抓走，為此感到慶幸。

好笑的是，克里斯漢斯沃說他竟然沒有跟小布合照，為了彌補遺憾，在現場大拍特拍，連劇照車都不放過，還把家人拖下水，拉親哥路克漢斯沃、愛妻艾兒莎巴塔奇一起拍紀念照，然後放上網炫耀，整個大滿足。

(中時電子報)