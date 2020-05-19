全台中市65歲以上人口數截至四月底為止，已經超過37萬，佔全市人口數達13.14％。根據世界衛生組織的定義，老年人口佔7％以上即為【高齡化】社會，老年人口佔14％則進入【高齡】社會；台中市議員張瀞分表示，台中市即將邁入高齡社會，除了加強老人福利，老人就業問題也不容忽視。

張瀞分說，輔導青年就業是勞工局很重要業務，銀髮族就業問題也不容忽視，日本到去年為止，65歲以上的銀髮族有將近四分之一都還在職場工作，整個日本全國勞動人口每100人就有13人高於65歲。立法院去年已三讀通過《中高齡者及高齡者就業促進法》，保障中高齡及高齡民眾就業在職場不被歧視。

張瀞分表示，隨著醫療技術的進步、生活環境的改善，很多銀髮族都能維持很好的健康狀態，有時候體力和耐力甚至比年輕人還好，健康的銀髮族累積很多的社會經驗，也有較高的耐心，輔導高齡者重新投入職場，不但可以和年輕人一起拼經濟，還能減輕家庭及社會負擔。

勞工局長吳威志說，台中市65歲以上銀髮族可勞動人口約2萬5千人，市府透過四大方向促進高齡就業，包括尋找不老高手及白金職人、給予企業再雇用獎勵、配合中央推出高齡臨時工作津貼，最重要還要輔導企業找出適合的職務，再進用高齡者。

受到新冠肺炎疫情影響，台中市政府從3月23日起暫停社區照顧關據點的的活動，隨著疫情趨緩，市府從這個月11日開始逐步開放社區照顧關懷據點，恢復健康促進活動，市議員張瀞分、張廖乃綸關切銀髮族關懷據點及相關課程的進行狀況及防疫措施。

張瀞分強調，防疫期間除社區關懷據點營運受影響，長青學苑課程也暫時停止，根據市府社會局業務工作報告，原本市府今年打算開辦905班長青學苑課程，長輩們也擔心受影響，社會局長彭懷真說，社區關懷據點的健康促進活動已經恢復，共餐部分還沒有開放，長青學苑則暫定7月1日開課。

(中時 )