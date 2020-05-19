桃園市居家隔離人數19日歸零，桃園市長鄭文燦表示，桃園已有2396人結束居家隔離。目前全桃53名確診案例中，1人不幸不治。其餘49人出院，僅剩3名住院者。他說，請衛生局追蹤出院民眾，給予健康、心理更大的支持。

鄭文燦說，居家隔離民眾由衛生局、衛生所負責，感謝他們努力，19日居家隔離人數歸零，是一個里程碑。他說，因為民眾確診，或者居家隔離，可能會有壓力，因此若確診民眾出院、隔離者結束隔離後，若有心理諮商需求，請衛生局協助給予。

另外紓困部分，鄭文燦說，至18日為止，各區公所共受理2萬5224案，目前核定12759案。核發金額已達1億5135萬5千元。他強調，雖然擴大急難紓困方案，無法像農會、職業工會直接篩選，但是市府以從速、從簡、從寬、務實的原則，讓他們得到最大的支持。

此外運動產業受到衝擊，市府體育局也將舉辦說明會，邀請健身房業者、游泳池、室內打擊場、保齡球館等運動事業者及相關從業人員參與，如果營業額減少1成5，最高可補助250萬，營業額減少5成，補助金額將專案審核。自由教練酬勞減少5成以上，可以申請補助，最高每月2萬元，可申請3個月。

(中時 )