雲林縣長張麗善（前右二）會勘北港運動公園改造工程，優化居民生活圈。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮運動公園因年代久遠，其設計思維已不符合現今需求，今年初展開改造工程，19日雲林縣政府與北港鎮公所會勘，強調大操場使用率低，將改為親子休憩園區，並拆除極少使用的司令台，讓整體視野更寬廣。

雲林縣政府向內政部爭取「北港文化生活園區亮點發展計畫」，包括北港鎮運動公園改造與北港溪河濱公園建置，19日雲林縣長張麗善、北港鎮長蕭永義等人前往會勘，2公園的改造計畫一旦完成，將可活絡公共空間的整體效益、優化居民生活圈。

張麗善表示，此工程總經費為8250萬元，北港運動公園主要改造項目為親子休憩園區、環形PU休憩慢跑道、日據時代鴻喜亭整修；河濱公園建置包括南越堤道路往北延伸約1公里、閒置腹地加值運用，目前工程進度約51％，預計今年8月底完工。

蕭永義說，早年每逢國家慶典，各級學校學生與機關團體人員，都必需到北港運動公園升旗後再遊行，但隨著時空變遷，集會遊行已取消，加上大型運動比賽都移至斗南田徑場，因此大操場與司令台都已不符合現今民眾的需求，有必要加以改造活化。

蕭永義指出，未來公園將以複合式親子休閒功能為取向，原本的大操場成為親子休憩園區，內有沙坑、草皮、林木與各種休閒設施；司令台已失去作用將拆除，讓公園整體空間更寬廣有透視性。

地方民眾表示，雖然公園內的大操場與司令台是大家早年的共同記憶，但公共空間還是要與時俱進，才能發揮最大效益，因此都贊成公園的改造計畫。

(中時 )