女明星瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）在2001年演出喜劇電影《金法尤物》爆紅，粉紅芭比的形象深植人心，2年後又有續集，一樣獲得影迷喜愛；一直以來都有再推出續集的消息，沒想到隔17年，米高梅影業證實將推出《金法尤物3》，而女主角還是瑞絲薇絲朋出演，讓粉絲超期待。
2018年就曾傳出《金法尤物》要推出第3集，卻遲遲沒有後續，據《Deadline》報導，2名知名編劇敏狄卡靈（Mindy Kaling）和丹格爾（Dan Goor）已和米高梅影業簽約，正在撰寫《金法尤物3》的劇本；儘管首集編劇克莉絲汀史密斯（Kirsten Smith）和麥可庫蘭路茲（Karen McCullah）早就寫好第3集劇本，但製作方仍決定採用新編劇的作品。
而最令影迷們開心的是，米高梅影業表示女主角「艾兒伍茲」一樣由瑞絲薇絲朋演出，大家又能看到粉紅芭比強勢回歸；不過，大多數網友都很好奇，今年已經44歲的瑞絲薇絲朋，會如何詮釋20年前自己打造的「艾兒伍茲」。
(中時電子報)
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