學生時期曾擔任多次風紀股長的台東縣政府教育處長林政宏，在台東縣議會現身說法。（莊哲權攝）

延用逾半世紀的風紀股長，是許多人的成長回憶，有人因擔任風紀股長遭排擠，度過超悲慘的國中生活，有人仗著成為「老師的人馬」，順我者生，逆我者亡！台東縣政府教育處要求縣內各國中小從這學期開始，取消「風紀股長」名稱，校園裡的「抓耙仔」從此走入歷史。

「風紀股長」是個吃力不討好的職位，提起這名詞，許多人都有滿滿的青春記憶，曾有女網友貼文說，剛入國中只想當個乖乖牌學生，被老師指定為風紀股長後，一切都不一樣了，舉凡同學遲到、上課聊天、傳紙條、作弊，她都盡責登記，不僅人際關係毀滅，也換來永生難忘的霸凌。

風紀股長有老師指定，也有同學們選舉產生，被老師指定的風紀股長也分兩種，一種是「老師的人馬」，自我感覺良好，在班上橫著走路，躲在老師背後，狐假虎威，一種是特別愛調皮搗蛋的學生，經老師「逆勢操作」拔擢為風紀股長。

畢業近30年的吳姓民眾說，他是屬於後者，不僅班上同學他管不動，首先挨罰被打的也是他；另外1位劉姓民眾，則因為被師長認為帶頭鬧事，當了1日的風紀股長就被換下來。

因為風紀股長帶有威權象徵，決心要把風紀股長汰換掉的台東縣政府教育處長林政宏回憶，學生時期也曾經當過多次風紀股長，要管理秩序、要管理同學有沒有犯錯，因此和同學間的情感不是那麼的好，感覺被排擠。

林政宏說，當風紀股長感覺好像在監督同學，在打同學的小報告，那段時間，人際關係真的很不好，相信只要當過風紀股長的都有同樣的感受。

(中時 )