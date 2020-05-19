第十五屆總統暨副總統就職典禮即將在5月20日舉行，台中市長盧秀燕將親自北上出席祝賀，隨著蔡政府進入第二個任期，最迫切之急是疫情穩定控制之後，後續如何讓經濟重回正軌，盧秀燕表示，在「後疫情時代」，民眾最嚮往是早日恢復正常生活，逐步開放原本限制的場所與活動，政府推出紓困振興措施，如台中推出「消費折扣券」振興商圈經濟，在一中商圈、逢甲商圈都能看到人潮回流，近期更推出第二屆台中購物節，在後疫情時代，全力拚經濟。

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，台中市政府從2月底推出紓困三箭，3月再加碼紓困九箭，從稅金、租金等方面，提供市內民眾紓困措施，後來針對商圈買氣部分，更以消費券刺激「

人氣回升」。另方面，中央也編列兩階段紓困振興預算，期盼中央攜手地方，藉由振興措施，帶動景氣復甦。

近期中央發放急難紓困金，初期造成地方民怨，但盧秀燕公開表示，地方會挽起袖子，努力協助中央紓困，因為受疫情影響者眾，實質的紓困金領到手應有感，雖然發放方式、審核定義造成地方政府和民眾反彈，不過現在都加速發放中，未來是否仍以發送紓困金的模式進行補貼，需要中央地方再規劃與思考。

在減稅措施上，台中市地稅局宣佈衝擊第一線的旅宿業，原按3％課徵房屋稅，若疫情衝擊導致停業，可改按2％課徵；營業用車輛短期不使用，可向監理機關報停，免繳使用牌照稅；娛樂業受疫情影響，可提出申請項目及設備數量變更或停、歇業，減輕娛樂稅負，預估可減稅金額約6000多萬元。

盧秀燕也說，為振興台中市整體經濟，台中市政府推出「第2屆台中購物節」，預計7月重磅登場，為期2個月，不但時間比去年長，規模也比去年更大，除增加實體店家參與數，更攜手PChome、東森購物等線上及電視購物平台，讓民眾不受時空限制，只要動動手指就能消費；此外，為友善外國朋友參與，今年同步導入中英文說明，擴大購物節商機。

(中時 )