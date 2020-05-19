新冠肺炎疫情衝擊百貨業已有三個月，SOGO百貨總經理汪郭鼎松指出，以台北店餐廳來說，最慘衰幅達4成，現在約下滑15%左右，自4月下旬起隨疫情趨緩已逐步復甦，但在防疫催化下，百貨業正向推出電商、線上APP、無接觸行銷以及美食外送等數位零售相對提前到來，且即使疫情結束也會成為「新常態」。

汪郭鼎松指出，包括電商、線上APP、無接觸行銷與外送等均是4-500倍成長，主要是過去沒做過的事如今都將成常態，相對將成為後疫情時代實體百貨與廠商新增業務範圍，且為迎來防疫新生活，全台七店自522推出10天下載SOGO APP成為會員即可獲得520元指定商品電子折價券2張，凡消費服飾類包括男女童裝等滿3千即可抵520元，買化妝品滿5千元亦可抵520元，目前全台SOGO APP下載會員近30萬人次，有望帶動APP會員數大增。

SOGO百貨19日亦與大陸事業開視訊會議，汪郭鼎松指出，隨著中國大陸陸續解封後與包括上海、重慶等推出振興經濟券，包括SOGO轉投資的上海太百等陸續恢復營運買氣，尤其五一連假配合五五折扣節，業績爆發二成成長，SOGO也觀察到大陸百貨業恢復速度比Mall快，且像重慶促銷期長，恢復情況也比上海好，目前亦積極評估新據點開發，已進行到合約階段。

至於台灣方面一直屬於正常營運，汪郭鼎松表示，只是因為防疫人潮與業績相對衝擊2-3個月，但自4月下旬起隨著零確診「+0」持續，亦促使五月母親節檔期業績反轉已出現5%正成長，他說台灣百貨業應對疫情變化，快速推出電商、線上APP、無接觸行銷與外送等多項新服務，即使疫情結束「也回不去了」，都將成為新常態，為了迎來後疫情「回歸日常」，SOGO依計畫在4月斥資3000萬改裝忠孝餐廳與美食，包括三合院內部升級，王品旗下莆田亦將於月底開幕，而台灣首家日本金澤壽司則預計六月初登場。

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