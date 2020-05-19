張立昂新戲再裸身拍洗澡戲。（三立提供）

張立昂在台視、三立新戲《浪漫輸給你》飾演言情小說裡的男主角霸道總裁，劇組為呈現男神帥度，高級跑車、豪宅、西裝造型統統來真的，加上大量帥氣動作戲，以及與宋芸樺之間的跨時空愛情，顛覆以往張立昂。他也為戲脫衣裸露精壯肌，沖澡戲尺度再加碼。他坦言為了劇本中出現「猶如雕刻」這四字，ㄧ拿到劇本後就開始鍛鍊身材，也因為有當年《1989一念間》的過於害羞經驗，這次好一點了，自己也知道要準備得更充足才行。

張立昂自曝開拍前身材體脂肪比較高，其實是小胖子，臉頰肉肉的，這次為戲瘦身4、5公斤以上，肌肉量也增加，因為他每天都花4個小時以上訓練。劇本中除了形容他「臉孔猶如雕刻一般五官分明」，還有著「獵豹身材」，張立昂坦言看到「獵豹」字眼時，其實有點傻眼，內心不小心咒罵一番，想說：「什麼獵豹啊！關我屁事。」但又認命默默地又繼續鍛鍊。

張立昂新戲再裸身拍洗澡戲。（三立提供）

張立昂新戲再裸身拍洗澡戲。（三立提供）

由於洗澡戲是開場戲，又要拍出言情小說中的性感氛圍，近乎全裸的張立昂，儘管是背對著大家還是會害羞，而當天這場戲不必出現的宋芸樺，也為了湊熱鬧看男神沖澡，偷躲在衣櫥裡，還被抓包。

目前戲在台中趕拍，張立昂開拍前仍擔心自己的身材狀況，因為那時還是處於拼命三郎的狀態沒覺得自己有劇情設定的那麼帥，但在拍攝當下，他自覺應該是有帥到一波，希望觀眾會喜歡拍攝成品。對他來說，這次《浪漫輸給你》是想要再一次的突破，不管是在音樂的創作、身材的要求，及對霸道總裁的表現方式與細節，都希望可以再超越之前的自己，也希望可以把這樣的題材，拍得很完整，程度可以往韓劇跟美劇的質感前進。《浪漫輸給你》由張立昂、宋芸樺、許孟哲、廖奕琁等人主演，6／7晚上10點於台視頻道首播，該劇以穿越言情小說世界為背景，是一部穿梭現實與平行時空的奇幻粉紅愛情故事。

(中時 )