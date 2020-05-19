社會局長彭懷真（右）強調，中央衛福部補助「擴大紓困行政費用」日前已發文定案。（陳世宗攝）

新冠肺炎防疫期間，里幹事及區公所人員工作負擔加重，市長盧秀燕先前已宣布動支第二預備金，補足台中市約400名里幹事及民政人員應得的加班費。副市長黃國榮19日表示，盧市長相當關心公所基層同仁辛勞，早在中央尚未承諾補助加班費前，市府已召開協調會，將先自行籌措經費支應。

台中市議會19日進行民政業務質詢，市議員吳瓊華、沈佑蓮關心區公所基層人員在例行業務外；尚須辦理災害防救、社會救助、居家檢疫及紓困金發放等業務，市府將如何獎勵及減輕其壓力。

民政局長吳世瑋說，自新冠肺炎發生迄今，基層公所累計服務的居家檢疫人數達1萬6000多人，辦理的紓困金申請達3萬2000多件，相當辛勞。經民政局統計，兩個月來累計加班費達584萬元，盧市長於中央尚未承諾補助加班費前，已允諾將先動支第二預備金，補足台中市約400名里幹事及民政人員應得的加班費。

針對中央補助部分，社會局長彭懷真強調，中央衛福部補助「擴大紓困行政費用」日前已發文定案；其中包括每個紓困案補助200元行政事務費，每個區公所補助4萬元基本處理費，可作為補助加班費等用途。

(中時 )