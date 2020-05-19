影集《國際橋牌社》劇組在臉書怒嗆桃園市文化局，指申請「109年度補助影視製作」，結果不予補助。質疑是因為換掉評審朋友，遭報「老鼠冤」。桃園市文化局發出聲明，指之間的不快是誤會，也歡迎該劇第2季在市府拍攝場景，會提供行政協力與行銷資源。

《國際橋牌社》第二季申請補助時，評審認為，第一季的製作成果與企畫內容差距過大，擔憂第二季發生相同結果。導演戲劇執導經驗不足，執導10集戲劇作品，且是高預算的劇集，亦令人擔憂。

對此劇組在臉書上開嗆，第一季領了90萬補助，有12個場景在桃園拍攝，也努力行銷桃園。更超過600萬人次觀看，40歲下民眾占7成。審查沒過原因就是因為把評審的朋友換掉，評審報「老鼠冤」，也認為是評審認為他們不夠用功，因為都沒提民進黨。

對此桃園市文化局發出聲明，指國際橋牌社拍攝過程梳理臺灣歷史及重現場景之努力，對於台灣影視產業發展深具意義。也感謝到桃園拍攝關鍵場景，另外開播以來，優異的收視率也有目共睹。

針對劇組反應，文化局說，經了解後實屬誤會，國際橋牌社第二季若規畫在桃園拍攝場景，也會提供相關影視協拍等行政協力與行銷資源。不過對於審查結果，文化局強調，絕無報老鼠冤等情事，一切都按照規定審查。

(中時 )