今年受新冠疫情影響，世界各大博物館紛紛閉館改為線上看展形式，輔大博館所也隨著大趨勢的發展，將原本規劃5月18日的實體展覽改為首屆線上開展，創下博館所新紀錄。

為響應國際博物館協會518國際博物館日活動，每年輔大博物館學研究所碩二師生團隊共同策展，盼透過展覽鼓勵民眾參觀、認識並親近博物館。2020輔大博館所推出的展覽主題「無窮。視界」，5月18日上線開展至7月12日，構想於視障人士所身處的無窮世界，即使看不見世界的色彩，但他們的生活並不如明眼人所想的匱乏。

此展覽從了解三位來自輔仁大學的視障學生生活出發，帶領大家重新了解視障人士的生活：視障者也可以攝影、可以做雕塑、可以玩手機遊戲等等看似只有明眼人能做的事。展覽中將呈現盲用打字機、點字顯示器、白手杖等輔具使用方式，看視障同學如何滑手機、打電腦，同時在科技產品協助下，還可以「看到」插圖，從照片和影像「經歷」視障者的24小時。

此外，透過台灣雕塑藝術家蒲添生的「奧運」系列雕塑，也可了解啟明學校的小朋友們在觸摸這些藝術品時的心理感受及再創作。

原本可以實地策展的陸生，今年因為疫情無法來台。但在數位科技與網路的協助下，陸生仍能在遠地參與展覽的規劃與操作，實現異地跨兩岸策展。

2020年輔大博館所推出「無窮。視界」線上特展，今年師生特別需跨兩岸上線策展。（輔大博館所提供）

(旺報 )