樹德科大助理教授張怡棻(左)帶領學生，為大內石子瀨社區設計文創商品，也為社區的小賣店重新設計布置。（劉秀芬攝）

樹德科大學生研發的酪梨造型小夜燈。（劉秀芬攝）

樹德科大學生設計的的酪梨造型茶包。（劉秀芬攝）

樹德科大學生石子瀨社區設計的整體視覺系統。（劉秀芬攝）

樹德科大學生石子瀨社區設計的整體視覺系統。（劉秀芬攝）

社區發展文創商品想不出好點子，沒關係，大學生來幫忙。台南市大內區石子瀨社區與樹德科技大學師生合作，以當地的酪梨、甜根子草開發文創商品，有桌遊、茶具、花器、夜燈，造型結合酪梨外型，還非常實用，不僅展現學生的創意，而且都有商品化潛力。

樹德科大應用設計研究所助理教授張怡棻帶領27名學生，進行高等教育深耕計畫的跨域創新創業專題課程，與大內石子瀨社區合作，4月時先到石子瀨社區進行實地田野調查。

為了讓學生更了解社區特色，一行人到曾文溪畔摘甜根子草，再回到社區製成手抄紙，中午享用落梨籽麵後，下午由社區發展協會理事長曾博揚導覽社區特色。

同學們吸收飽飽的資訊，回校後分11組設計出多元的文創商品，19日到社區展示作品，社區長輩也來觀賞，稱讚學生們的創意。

同學們分別以酪梨、甜根子草開發文創商品，有學生為酪梨籽茶包設計新造型，還有酪梨造型調味罐、酪梨燈具、酪梨茶壺設計，還有結合甜根子草纖維製成的擴香石、酪梨造型花具。

其中花具造型輕巧，非常適合當成插花DIY的花具，體積不大，也適合當伴手禮。以酪梨為棋子桌遊，也融入在地文史介紹，非常適合當成教具。

除了創意的文創商品，同學們也幫大內小賣所重新設計場域布置，幫石子瀨社區設計了整體視覺系統，希望遊客來了都能賴在石子瀨，也希望在外遊子回家打拚。

張怡棻表示，此次學生不僅要幫石子瀨社區設計文創商品，還要學習如何行銷自己的設計，推廣石子瀨社區及商品，未來希望藉由產學合作，吸引企業投資，將學生優秀設計變成實際的文創商品，行銷石子瀨社區，促進地區產業發展。

(中時 )