桃園市受理擴大急難紓困的核定率六都第一，讓中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也讚桃園市受理效率最高，社會課馬不停蹄加緊趕工，19日核定金額已近2億元，共1萬3347人受惠。

桃園市長鄭文燦表示，中央制定的急難紓困標準作業流程和Q＆A已趨近完備，讓地方政府受理、審核時皆有所據，截至19日下午3時30分止，桃園各公所受理擴大急難紓困方案件數達2萬6926件、核定1萬3347件、核定金額高達1億9068萬5000元，在各區公所及社會局同仁傾全力協助下，目前桃園核定金額近2億，共1萬3,347人受惠。

桃園市府團隊將持續落實紓困政策苦民所苦、為民服務的精神，秉持流程從速、標準從寬、文件從簡原則，讓未擁有勞保、農保或其它津貼的非正式部門勞工，能夠得到最大的支持，進而強化紓困期間社會安全網，以暖心政策協助辛苦的弱勢家庭渡過難關。

(中時 )