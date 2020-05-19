高林（2906）實業19日宣佈，轉投資事業高昌生醫，針對新冠肺炎新研發出呼吸輔助系統，將與原有雙階陽壓呼吸器交由台灣廠商製造生產銷售，且今年年底前將申請美國FDA- EUA(緊急使用授權)認證，如通過該緊急使用授權認證則可於美國上市銷售。

高林實業早在2016年跨足生醫領域，除了取得杏昌生技（1788）控制權，並於同年11月主導高昌生醫設立，從事醫療與醫美設備的開發與設計，持股占比61.34%。高昌生醫成立於竹科園區，股本7000萬元，以台灣設計台灣製造為成立宗旨，主要從事雙階型陽壓呼吸器及高強度聚焦超音波拉提設備等設計。目前高強度聚焦超音波拉提機已在東南亞販賣，申請台灣FDA認證中，並已簽定台灣、東南亞與俄羅斯等地區代理合約或合作備忘錄，技術優勢在於能夠輸出穩定的超音波能量，可提升穩定度及可靠度。

至於雙階型陽壓呼吸器則已提供小量試產，並可配合居家照護等衛福政策，根據高昌指出，除重症患者以外，多數新冠狀肺炎患者使用非侵入性呼吸輔助器即可舒緩呼吸不適問題，因此適用睡眠呼吸中止症的陽壓呼吸器已在國際間廣泛被認可運用於協助新冠肺炎確診病患。

為克服陽壓呼吸器的傳染風險，高昌生醫已設計完成新冠肺炎患者使用的GT Anti-19 Bilevel NIV（非侵入性呼吸系統），將交由台灣廠商製造生產並於台灣銷售。此外並計畫於今年年底前申請美國FDA-EUA(緊急使用授權)認證，如通過該緊急使用授權認證則可於美國上市銷售。

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