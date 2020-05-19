金管會主委顧立雄任內最後一天，金管會大開鍘！金管會19日公布最新裁罰，包括：台新銀、安泰銀、永豐銀、凱基銀、遠東銀等5家銀行，及新光人壽、法巴人壽、安達等3家人壽，8張罰單合計罰鍰金額達2,580萬元。

顧立雄上任後，對金融機構賞罰分明、罰錢不手軟，過去曾為了嚴懲監守自盜的理專，一口氣對7家銀行開罰4,500萬元，震撼金融圈，也曾9次對南山人壽開罰，累積罰鍰金額達5,640萬元，創下對單一金融機構罰款最高紀錄，任內最後一天也維持一貫賞善罰惡的風格。

金管會19日公布的裁罰，主要有二大塊，一是針對銀行、保險公司勸誘客戶借錢買保單，包括台新銀、法巴、安達人壽2家人壽及安泰、永豐、凱基、遠東4家銀行，一是新壽有違法保險法情事。

銀行局指出，台新銀行因為辦理客戶以房屋貸款、保單質借資金購買投資型保單業務，所涉及缺失，同時違反保險法、銀行法，由於銀行法罰鍰額較高，因此針對台新銀未妥適建立與未確實執行內部控制制度，以銀行法開罰800萬元。

保險局則指出，法巴、安達人壽2家人壽及安泰、永豐、凱基、遠東4家銀行有發生銀行招攬保戶，透過辦理投資型保單進行借款，然後再購買新的投資型保單，以及有不當話術招攬保單等情事。

因此，金管會依不同缺失態樣，分別依照保險法，開罰60-600萬元不等罰鍰。其中，罰鍰最重為法巴人壽的600萬元。

其二是對新光人壽的裁罰。金管會表示，日前新光金控進行一般性業務檢查，發現其子公司新光壽有違法保險法情事，缺失行為包括：辦理利害關係人從事交易範圍之不動產標售案，未提董事會重度決議。金管會根據保險法規定，開罰新光壽400萬元。

(工商 )