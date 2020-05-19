川普在中美的博弈賽局中再起波瀾，第一步，當然就是封殺華為，這一步走的政治意味十足，不過重點是，有用就好。

話說從頭，川普的自從誹聞與通俄門事件開始，隨即開啟了貿易戰的篇章，將話題轉移至「仇中、反中」，似乎就是票房保證，每每出手，都可有效提升民調。這一次川普在防疫政策上失利，導致美國成為疫情最大受災戶，重創經濟，而短短的6個月後，就是總統大選，挾帶這樣的氣勢，怎麼選的贏？因此，川普故技重施，其實都是意料之中。

這時台灣有個最大苦主，就是正準備前往美國設廠的台積電，身為全球晶圓代工龍頭，一旦少了華為的訂單，那麼恐怕將讓排名老二的三星電子漁翁得利，甚至威脅到龍頭的地位。為此，台積電的近期股價始終壓抑在月線與季線之下，明顯弱於加權指數。

為此，我提出一些不同的面向給各位參考。首先政治的動作，也有可能終於政治，一旦川普發現反中牌無效，甚至激起反效果；又或是中方願意先示好，給川普一個台階，那麼華為的禁令仍有可能說停就停。另一方面，目前的產業看法，即便台積電不接華為訂單，由於韓國仍屬於親美的一方，仍有政治上的顧忌，因此最大的受惠者反而較有可能是大陸廠，同時也促使中國大陸極力整合一條龍式的生產模型，以求有籌碼對抗美國。

話又說回來，520過後的台股又該如何操作呢？首先，大選之前川普肯定動作頻頻，因此美股的動態是台股不可不看的風向球。另外台股自8523點起漲以來，完全沒有經歷任何的回檔，若趁勢藉由華為事件與中美衝突，稍微進行高檔整理，對於未來的多頭走勢，將會有所幫助。最後，在整個5月底至6月間，我估計將會來到「指數放兩邊、個股擺中間」的格局，也就是說，指數或許會震盪，但拉回的幅度不會太深，類股將會隨著貿易戰的發展，以及疫情過後，經濟解禁的程度來輪動表態，因此「且戰且走、短線操作」，將是未來一個月的生存之道。

（摩爾投顧分析師林鈺凱）

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(中時電子報)