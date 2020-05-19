520總統就職前夕，黃玉霖卸任交通部政務次長職務，由公路總局長陳彥伯接任。交通部今日舉辦歡送會，部長林佳龍透露，有比交通部政次更高的位置，大家不要覺得悲傷。黃玉霖則說，剛剛才聽說有下一個職位。

林佳龍說，特別感謝三件事，特別是南方澳斷橋，重大危機能轉危為安，黃玉霖功不可沒，在現場超過一周沒離開，是未來危機處理的很好範本；另外是環島鐵路網的國土規劃，本來被質疑，後被社會支持，也是借黃玉霖宏觀政策的規劃訓練；第三件就是這次疫情，從防疫到紓困都站在第一線，連困難的航空業紓困，在他的專業下不到半個月內定案。

對於黃玉霖的下一站，林佳龍透漏，不能替他宣布下一站，不過下一站位置可能比這一站位置更高，大家不要悲傷，這不是送別，他永遠是交通部的一份子，永遠的交通人，未來他會在更高層的位置，來協助交通部。林笑稱自己不能替他宣布新職位，「那是我長官才能決定的事情」。

黃玉霖表示，在交通部約460個日子，上班230天就開了逾2100場會議，最多1天開13場，要非常感謝大家；未來不論在哪裡，永遠會是國家的交通人，會站在崗位上，為國家做最好的付出。

黃玉霖從林佳龍擔任台中市長時期，擔任台中市政府建設局長，2019年1月林佳龍接任交通部長後，黃玉霖接任政務次長，被視為「龍家班」的一分子，如今林佳龍透露會有更高的位置，格外引人注目，除此之外，觀光局長、觀光局主秘、公路總局長、即將退休的台鐵局長、華航總經理、桃機董事長等懸缺，均在盤整中。

(中時 )