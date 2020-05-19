一旁的議事人員提醒秦慧珠拉鍊爆開了。（摘自北市議會直播）

秦慧珠趕緊查看爆衣情形。（摘自北市議會直播）

秦慧珠發現爆衣，趕緊拉平衣服，嬌羞地抿嘴。（摘自北市議會直播）

秦慧珠（右）專業問政，邊質詢邊拉好拉鍊，將雪乳長輩再度「封關」，民政局長藍世聰（左）才瞪大眼睛。（摘自北市議會直播）

現年65歲的國民黨美魔女北市議員秦慧珠，臉書大頭貼秀出姣好容貌與身材，曾被一時熱議。（摘自秦慧珠臉書）

天氣炎熱火辣辣！國民黨北市議員秦慧珠的好身材，政壇眾所周知，2005年時任親民黨立院辦公室主任時，曾身著爆乳辣裝，示範媽媽健康操，令人印象深刻，闊別15年後再度重出江湖，秦慧珠19日在北市議會民政部門質詢時民政局長藍世聰時，拉鍊不慎爆開，「長輩」再度問世，所幸經旁人提醒後，秦趕緊拉上拉鍊，只見藍一臉淡定，秦也專業地完成問政。

現年65歲的秦慧珠，身材仍保養得宜，15年前的火辣爆乳裝，轟動立院，事後臉書大頭貼的美照後，更曾被網友大讚「絕世大美女」、「是明星照吧」，團購達人「486先生」陳延昶也在臉書稱讚「她五官輪廓實在不錯」。

秦慧珠19日下午在議會質詢辦理聯合婚禮的情形時，點出許多年輕人放棄集團結婚，請民政局加強宣導機制，增加誘因，豈料質詢到一半，秦慧珠的「藍色點點裝」拉鍊突然爆開，性感淡色內衣若隱若現，酥胸頓時炸出，只見備詢台上的藍世聰仍淡定聽詢，認真、仔細答詢會聽取建言，加強宣導。

過程中，一旁的議會議事人員，打pass提醒秦慧珠，秦當下雖尷尬，但仍不慌不忙趕緊將襯衫拉平，邊質詢邊將拉鍊拉上，面容嬌羞，但仍秉持專業問政的態度，將18分鐘的質詢順利完成。

至於為何衣服會突然爆開？秦慧珠事後受訪坦言「我不知道！」並強調，她在質詢，拉鍊就突然掉下來，但有個議會的小姐跑來跟她暗示，她就把拉鍊拉上去了。

(中時 )