新冠肺炎疫情讓全球政經情勢巨變，蔡英文總統明天將發表520就職演說，從四大面向，訂定未來國家生存發展策略，並宣示打造六大核心戰略產業，讓台灣成為亞太綠能中心，建構確保關鍵物資供應的民生與戰備產業，目標就是要讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量。

蔡英文第二任的總統任期從明天展開，蔡英文預計上午10點在台北賓館發表就職演說， 總統府發言人黃重諺表示，演說中將針對全球政經結構快速變遷的當下，作為這個世界一份子的台灣，如何因應接下來的各項挑戰？下一個4年她和政府團隊要做哪些準備，讓國家可以克服挑戰，打造更好的國家向全民報告。

蔡英文的演說主要分成四個部分，第一個部分談到台灣作為一個共同體的概念，肯定大家展現公民的美德，在共同努力下，不僅讓台灣成功防疫，也受到國際社會的矚目和肯定，更重要的是讓台灣人感受到國家的光榮感，深深體會台灣就是一個共同體，也體會到團結讓台灣可以面對挑戰、屹立不搖。

第二個部分將闡述，從美中貿易到疫情延燒，讓全球面臨衝擊，也結構性的改變全球政治、經濟的秩序，無論是在供應鏈的重組，乃至於我們的生活型態都已改變，更重要的，也改變台灣在國際和區域中的角色及定位。

面對這樣的空前挑戰，蔡英文認為，這會是台灣的一個機會，面對這樣的機會和新的局面，我們會超前部署，從產業發展、社會安定、國家安全、民主深化四大面向，訂定國家的生存發展策略。

演說中的第三個部份，蔡英文將逐一闡述這四大面向的具體作法，這也是下個4年國家建設發展的主要方向。

在產業和經濟發展方面，蔡英文將提到，在5加2產業創新的基礎上，打造六大核心戰略產業，目標就是要讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量。

這六大核心戰略產業包括：一、持續強化資訊和數位相關產業發展，利用半導體、資通訊產業的優勢，讓台灣成為下世代資訊科技的重要基地；二、發展結合五G時代、數位轉型及國家安全的資安產業；三、接軌全球的生物及醫療科技產業；四、發展軍民整合的國防及戰略產業；五、加速綠電與再生能源產業；六、建構確保關鍵物資供應的民生與戰備產業。

過去4年台灣成為國際再生能源的投資熱點，未來蔡英文希望經過接下來4年的努力，台灣可以成為亞太綠能中心。

此次疫情讓很多國家都注意到，包括口罩、醫療物資、民生物資等，過去可能因全球化的供應而散見各處，未來必須建立一定的生產和整備能量，因應全球秩序的變化，她也承諾會建構確保關鍵物資供應的民生和戰備產業。

在整體產業發展的策略方面，蔡英文提到，未來會把國內需求化為產業發展動能，同時建立國家隊、打造國家品牌，在全球戰略物資的製造業中佔有地位。並推動後續的金融體制革新，讓產業發展有更好的金融支援。

演說中的第四個部分為結論，蔡英文將重申台灣2300萬人作為共同體的意義，並再次感謝所有參與防疫的政府團隊、產業及全體國民，並強調，經過這次防疫經驗，可以看到，國家可以團結，也可以因為團結讓國際矚目和肯定，創造我們自己的光榮，呼籲台灣人「昂首闊步來一起努力」。

(中時 )