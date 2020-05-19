桃園復興區與新北市烏來山區，在歷次成災的颱風和豪雨中，經常成為山中孤島，因此也是國的救災預置兵力重點地區，而偏遠山區救災任務，非特戰部隊莫屬。今天中午特戰指揮部特戰官兵進駐桃園復興鄉，不少民眾在區公所周遭，看到特戰部隊官兵進行裝備整備時，都紛紛豎起大拇指大讚，「看到你們來了，我們就安心啦。」

特戰兵進桃園復興，民眾大呼：看到官兵就心就安啦！(特戰指揮部提供)

原本還有不少民眾誤認為官兵在進行山隘行軍，事後經過區公所及官兵解釋，才知道中央氣象局已經發出豪大雨特報，研判此波梅雨滯留鋒面將帶來豪降雨，而復興鄉地位處偏鄉山區，為防止豪雨釀成災害，因此國軍才回先派遣預置兵力隨時準備協助居民撤離與防災。

特戰兵進駐桃園復興區民眾大呼：看到官兵就心就安啦！(特戰指揮部提供)

下午起山區風雨時大時小，有鄉民就說，看到國軍部隊進駐，心裡就充滿安定感，所以每次有天災，「我們看到部隊民眾就安心了。」特戰官兵也驕傲的說，「不怕苦不怕難，我們國軍就是國人最堅強的後盾，當有難時伸出援手，絕對不畏風雨貫徹使命。」

(中時電子報)