蔡英文總統明天將發表520就職演說，強調政府對兩岸的態度就是「和平、對等、民主、對話」，未來在處理兩岸事務上，也會循著憲法以及兩岸人民關係條例做為處理的原則，目標是維持台海的和平穩定。立法院也將成立修憲委員會，讓憲政制度能夠與時俱進。

美中貿易大戰，以及近來全球爆發的新冠肺炎疫情，讓全球政經情勢出現巨變，兩岸關係也進入冷凍期。蔡英文520將展開第二任期，外界高度關切政府未來兩岸政策和方向。

蔡英文預計明天上午9點與副總統賴清德在總統府宣誓，隨後轉往台北賓館，上午10點發表就職演說，提出未來4年面對國內外各項挑戰，所訂定國家生存發展策略的四大面向，演說時間約25分鐘。

在國家安全部分，蔡英文將提出國防事務改革、積極國際參、兩岸和平穩定三個層面，其中在國防事務改革方面，將加速不對稱戰力的發展、後備動員制度的改革（包括對後備部隊的裝備升級還有體制的優化）、不同跨部門間的協調，以及平轉戰相關的協調整合。

由於近來陸續發生一些軍紀事件，蔡英文也將要求加強部隊管理制度的改善，強調在維持戰力的團隊軍紀、社會價值，以及對個人尊重之間，應該要取得一個平衡，

在積極國際參與部分，未來也會宣誓國際組織的積極參與，同時跟理念相近的國家更深化彼此間的夥伴關係，和積極參與區域合作的各項機制，來貢獻亞太區域的和平、繁榮跟穩定。

在兩岸和平穩定部分，蔡英文總統將重申她在今年初總統大選選後的談話內容，強調我們對兩岸的基本態度，就是「和平、對等、民主對話」這樣的基本原則，絕對不會接受一國兩制，以及各種矮化台灣、破壞現狀的做法。

蔡英文強調，未來在處理兩岸事務上，也會遵循憲法，還有兩岸人民關係條例作為處理的原則，目標是維持台海的和平穩定。

在國家體制的強化跟民主深化方面，蔡英文在演說也會提到，接下來立法院將會成立「修憲委員會」，未來針對政府制度、人民權利等各項憲政改革議題，將會在這個平台上充分對話，讓憲政制度能夠與時俱進，契合台灣社會的價值。同時，司法改革也會持續腳步，包括國民法官制度的推動。

蔡英文也將宣布，行政院組織改造工程將進行重新盤點，讓整體政府機制能夠與時俱進，並且強化政府的治理能力，監察院8月也將成立國家人權委員會，這也是監察院轉型的起點。

未來考試院新的團隊在上路後，她也會請他們來提出改革方案，以培育現代政府所需的治理人才，作為改革目標。

(中時 )