五股參與式預算正式起跑 ，有許多人團到場參加，躍躍欲試。（許哲瑗攝）

新北市社會局首創社會福利參與式預算，繼蘆洲、泰山之後，今年由五股接棒；社會局長張錦麗表示，社會福利包含兒、少、老、障、婦、新住民等，歡迎在地的社區發展協會或人民團體踴躍提案，爭取公部門預算，實踐公民自主，嘉惠地方社福。

新北市社會局表示，今年社會福利參與式預算，五股區長莊茂坤定位為「五股好福利、你我來決定」，並邀來泰山區長謝文祥與泰山區貴和社區發展協會理事長陳明樹分享經驗，頗有傳承的意味。

社會局長張錦麗表示，參與式預算是一種「由下而上」的公民審議精神，透過住民大會、提案工作坊及審議工作坊，凝聚社區公民意識，以決定地方要什麼樣的社會福利。

張錦麗舉例說，像在蘆洲、泰山地區辦理時，有社團提案要成立輔導弱勢家庭課後照顧，這項提案實踐後，社會局也吸納成為兒少福利政策，結合兒少科小衛星計畫，迄今全市已成立124個課後照顧據點，發揮參與式預算的影響力。

五股區長莊茂坤表示，五股區有12個社區發展協會、122個人民團體，民間力量非常充沛，目前已有47個單位報名要參加6月6日和12日的「住民社福大會」，公所委託台北大學公行系副教授李仲彬培力，計劃於8月舉辦「提案工作坊」，9月開放投票，希望至少產生15項提案進入投票，獲選的方案將得到經費挹注，並於明年執行。

最早提倡參與式預算的市議員陳儀君也到場關心，她說國外有婦女團體與警察局合作，希望能為受暴婦女爭取參與式預算，結果最後發現這些受暴婦女要的只是一個瑜珈墊，因為希望透過瑜珈運動來紓解壓力。她建議有意參加提案的單位先盤點一下社區的資源，再來決定提案的方向。

五股區公所表示，即日起歡迎區民及人團報名住民社福大會，線上報名網址：https：／／reurl.cc／kdnXWL，服務專線22916051＃117。

(中時 )