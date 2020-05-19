520代表「我愛你」，不少新人都在這1天登記結婚，不過，依農民曆，18、19的日子都比20日好，所以這兩天就有9對情侶到台東市戶政事務所辦理結婚登記，其中1對還是受刑人，男方在岩灣技訓所、女方在桃園女子監獄服刑，兩人隔著中央山脈，完成結婚登記。

台東市戶政事務所主任張建成表示，這兩天完成結婚登記者共9對，其中1對是監獄受刑人，跨縣市由台東及桃園的戶政人員，分至男、女各自監所，請受刑人在「結婚書約」簽名，完成結婚登記程序。

岩灣技訓所表示，該所內52歲曹姓收容人與桃園女子監獄43歲呂姓女受刑人，兩人因案隔著中央山脈，各自在台東岩灣及桃園女監服刑中，兩人入獄前就是情侶，平日靠著書信互通款曲，日前男方在信中求婚，女方回信「我願意」。

男方日前提出請求，希望在520前辦妥結婚登記，監所於是透過兩地戶政人員協助，19日下午由台東及桃園兩地戶政人員帶「結婚書約」到男女雙方服刑的監所，並利用傳真，讓雙方簽名，完成登記。

張建成指出，每年520前後都會舉辦活動，鼓勵民眾結婚，今年活動「恩愛久久」從18日起受理結婚登記，只要完成登記的新人，就送1份精美紀念品，由於農民曆昨天及今天日子比520好，有對新人今天結婚登記，但指定登錄日期為520。

(中時 )