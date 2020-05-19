許毓仁主持17Media直播新節目《毓見未來》，邀來春河劇團的團長郎祖筠，暢聊「藝文產業在疫情下如何度過難關」主題。郎祖筠點出受疫情衝擊最嚴峻的是兒童劇團，憂心好友趙自強的「如果兒童劇團」面臨困境，「像紙風車，還有基金會可以協助，但是趙自強真的沒有外援，現在這時間原本應該收件暑期夏令營，但他預先準備好的每齣戲都不能動。」

郎祖筠表示：「因為最害怕的是家長，所以根本就不接近，他現在非常辛苦想辦法申請，有段時間滿低沉的。」她苦惱該如何安慰好友。提到春河劇團近況，她表示本來5月下旬要開演《救救歡喜鴛鴦樓》，但因疫情關係延至10月，「因為有北中南場次，一直在協調，所有表演往後推的狀況下，每個劇場都焦頭爛額，光演出日期的協調就很頭痛了。」

郎祖筠（左）開心許毓仁每次找她總有好事。（17 Media提供）

許毓仁請教郎祖筠，如何短期紓困度難關，她表示：「劇場這塊真的太獨特，轉成數位化，變成大家透過螢幕看演出，但這只是一時狀態，未來還是要有相關配套，不能光賣票。」她提及包含人員培訓的模式及方法等，都是這次疫情帶來的省思。

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