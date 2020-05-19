民進黨最人事新名單拍板，除了日前秘書長由林錫耀出任，備受注目的副秘書長林飛帆留任；林飛帆受訪證實此人事案，林表示，未來負責將負責中國部、外交部及政策會。

民進黨中央人事也陸續抵定，副秘書長由高幸雪、林飛帆、林鶴明3人擔任，高、林都是留任，祕書處主任林秀玲留任。

原本想辭職的組織推廣部主任李慶鋒也確定留任，新聞輿情部主任由顏若芳擔任。國際事務部主任由立委羅致政兼任，副主任由謝佩芬擔任。社會運動部主任由楊皓茹擔任。

媒體創意中心主任王柏鈞留任，副主任劉欣怡擔任。婦女發展部主任蔡宛芬留任。青年發展部主任由卓榮泰助理蔡沐霖出任，副主任由范綱皓擔任。

中國事務部主任吳峻鋕出任，客家事務部主任由周江杰擔任，原住民族事務部主任由三地門鄉鄉長車牧勒薩以．拉勒格安（Cemelesai Ljaljegan）兼任。

至於民調中心主任由陳博洲擔任，政策會首席副執行長柳嘉峰留任，副執行長由許慧儀擔任。台灣民主學院主任林秉忠留任。網路社群中心主任由廖泰翔出任，副主任由楊敏擔任。

(中時 )