白宮醫師致信白宮發言人，聲明川普健康狀況良好，無需服用抗瘧疾藥物。（圖／路透）

美國總統川普再次語驚四座地公開表示正在服用抗瘧疾藥，用它來「預防新冠病毒」、「效果很好」，引發了媒體與網路的熱烈討論，也讓美國許多專家急著到處澄清藥物對新冠病毒並無預防或治療效用，並警告民眾千萬別跟著吃。

據CNBC報導指出，川普在記者會上自稱過去一周半都在服用抗瘧疾藥物羥氯喹來預防新冠肺炎，他說：「效果很好，很多第一線的人員都跟著服用。」而川普開始吃藥時，正是有白宮工作人員已確診感染新冠病毒，包括川普的隨從、副總統新聞秘書、川普女兒的私人助理。他還說，每隔幾天接受一次病毒檢測，結果都呈陰性。

川普自稱每日服用未經證實對新冠病毒有療效的抗瘧藥物羥氯喹(圖），讓美國國會與醫藥專家大為緊張，並到處滅火警告民眾勿跟著亂吃。（圖／路透）

陸媒《中新社》引述外媒指出，川普的說法聽來似乎大家都在吃藥，這番表態立即引起各方專業人士緊急「闢謠」，警告民眾千萬別盲目就跟著吃。

川普所聲稱抗瘧疾藥物對新冠病毒的療效從3月相關報導之初，美國食品藥品監督管理局長對該藥藥效持謹慎態度，流行病學專家福奇(Anthony Fauci)也曾明確表示，羥氯喹能有效治療新冠患者「僅是傳言」；美國頂尖疫苗專家生醫高級研究與開發局局長布賴特(Rick Bright)，甚至因拒絕將藥物推薦給大眾，而遭到川普解職。

在新冠疫情暴發後，也有許多專家曾經建採用羥氯喹和阿奇黴素組合藥方，用於臨床治療，美國在3月中旬也曾使用過。當時美國疫情才剛開始擴散，川普多次在公開場合推薦這項「特效藥」，並要民眾不要擔心疫情，「一切都會沒事的」。

報導稱，美國《新英格蘭醫學雜誌》後來發表的研究顯示，沒有證據表明羥氯喹有助於治療新冠住院患者。而羥氯喹的副作用更不容小覷，有研究指出，使用羥氯喹和阿奇黴素治療的患者出現了心電圖異常。另有報導引述相關研究稱，服用羥氯喹藥物的新冠患者比未服用該藥的患者，更有可能死亡。

美國眾議院議長、民主黨人佩洛西表示，川普是美國總統，尤其是已73歲高齡以及「病態肥胖」的身體狀況，希望他不要服用未經科學家批准的藥物。參議院民主黨領袖舒默則直指，川普的言論是「危險的」，「也許他沒有真的服藥，因為總統會在一些事情上撒謊」，「他自稱在服藥，但不管真相如何，這真是魯莽、魯莽、魯莽」。

前計劃生育主席溫蕾娜表示，「這種藥物有嚴重的副作用」。她稱，自己非常擔心川普繼續作出示範進行服藥，傷害更多的美國民眾。美國保護醫療保險委員會的執行董事羅布·大衛森則指出，川普已經要為成千上萬人的死亡負責，「不要再增加這一數字了」。

川普在防疫政策胡亂說話已造成醫療衛生官員極大困擾，4月23日川普曾提出可以嘗試「注射消毒劑」療法，舉國為之嘩然。一家知名消毒劑製造商甚至發聲明闢謠，要求民眾「在任何情況下，都不要把我們的產品注入人體」。不過第二天，川普就試圖收回該說法，稱自己只是在進行「諷刺」。

(中時電子報)