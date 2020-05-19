在台灣政府及民眾的努力下，疫情控制頻傳出「加零」的好消息，淘寶台灣共襄盛舉，特別推出「五0」方案，大手筆補貼店家破億新台幣，決心要與台灣民眾攜手共創佳績。

淘寶台灣宣布「五0」開店補貼政策，運費全買單，全力幫助店家開源節流。

在電商平台交易中，物流運費永遠是賣家們無法避免的成本支出，淘寶台灣宣布「五0」開店補貼政策，內容包含「0運費、0廣告費、0手續費、0開辦費、0上架費」五大紅利，註冊即開店，全站只要滿199元，在三大超商（7-11、全家和萊爾富便利商店）取貨，所有的物流費用、不限次數全都由淘寶台灣買單，全力幫助店家開源節流，解決賣家最頭疼的正、逆物流運費，無論是寄貨或退貨皆免運，開啟全新微型創業模式，勢必帶動新一波創業風潮。

除此之外，淘寶台灣為協助新創店家走出不一樣的路，特別針對服飾鞋包類推出14種不同風格的店家主題，招募百家「風格選物店」店長，擔任「新潮合夥人」，提供免費的宣傳資源，並透過大數據分析，協助店家了解台灣消費者風格喜好，從買家的角度出發，創造無限商機。

淘寶台灣認為，過往傳統實體零售店面往往需承擔店租、囤貨空間、批貨時間成本等壓力，如今疫情衝擊經濟下，加速淘寶台灣推動透過平台的力量，協助台灣的中小型賣家們可以開店零成本，輕鬆當老闆，增加收入來源並穩定發展生意。

(左起) IG人氣服飾品牌Anzy創辦人洪文安、知名潮牌STAGE代表陳恩柔、SADA品牌創辦人蔡宜家 (ikea)、動漫服飾商家踏夢創辦人璃雪，都以進駐淘寶台灣為首選。

另外知名潮牌STAGE代表陳恩柔、SADA品牌創辦人蔡宜家 (ikea)、動漫服飾商家踏夢創辦人璃雪、IG人氣服飾品牌Anzy創辦人洪文安等指標性潮流品牌也爭相入駐淘寶台灣，為平台增添色彩。而亞洲天王周杰倫主理的潮流服飾品牌PHANTACi，首度進駐電商平台也特別鎖定淘寶台灣，搶佔商機站穩市場。

STAGE代表陳恩柔陳恩柔(右)表示與淘寶台灣合作經驗佳，STAGE與哥吉拉推出6款聯名潮T獨家在淘寶台灣販售。

STAGE代表陳恩柔表示，「去年即與淘寶台灣開始合作夥伴關係，因為電商是民眾選購採買物品的未來趨勢，與淘寶台灣合作的經驗十分正向，不但電商所推出的折價券常常讓她感到驚喜，更大力感受到平台整體氛圍的友善度，所以STAGE與哥吉拉推出的六款聯名潮T，一定要獨家在淘寶台灣販售囉！」

另外，IG人氣服飾品牌Anzy創辦人洪文安、SADA品牌創辦人ikea、以及動漫服飾商家踏夢創辦人璃雪，也共同指出，「自有品牌在其他地方的手續費成本高很多，淘寶台灣的「五0」紅利政策補貼非常實際，她們非常真實的感受到其中的差異，不但交易手續費最低、行銷廣告曝光資源也豐富，客群可以很容易就搜尋到她們的產品，大大的降低了開店的成本，而且淘寶台灣是目前全台唯一全站補貼退貨運費的電商平台，消費者也無須另付物流費用，讓她們可以輕鬆開源賺現金！」

淘寶台灣開店數成長力驚人，用最實際的補貼政策與民眾攜手共創佳績。

淘寶台灣公關總監Kay認為，在這波疫情的衝擊下，在家工作已成為未來不可擋的趨勢，也因此加速公司推出「五0」新政策，希望能藉此快速新增網路平台新賣家數量。她進一步指出，從4月到目前為止，相較1月賣家的成長比例提升145%，顯示疫情確實加速了宅經濟發展，淘寶台灣用最實際的補貼政策，鼓勵民眾站出來自己創業當頭家。

(中時電子報)