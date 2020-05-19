陳德容在520前夕帶媽媽一起做醫美保養。（展慧創意提供）

瓊瑤女郎陳德容4月底才公布已與從事地產業的老公王贊策離婚，結束8年婚姻。選在「2020520」之前，她公開「愛你愛你我愛你」的對象，就是自己的媽媽！事母至孝的她送給最愛的媽媽「520」禮物，就是母女一起接受醫美診所的音波療程，希望讓愛美的媽媽青春永駐！

陳德容優雅漂亮氣質其實遺傳自現年已76歲的陳媽媽，她透過姊姊陳雅容表示，媽媽很愛漂亮，但以前總捨不得花錢，不過自從幾年得了腎臟癌經歷開刀切除腫瘤後，媽媽也覺得宛如重生，在她們三個姊妹勸說下，慢慢學會對自己好，現在每天起床張開眼睛就會化好妝、把自己打扮得漂漂亮亮，「而且媽媽從不買老人家穿的衣服，我們穿什麼她就穿什麼」。

平常就很注重飲食的陳德容，大多以蔬菜水果為主，天生皮膚白皙，則是遺傳到媽媽的好膚質。她以往拍戲忙，沒有在保養上花太多時間，但夜裡的面膜保養是她的最愛，覺得強效保濕肌膚，讓每天肌膚獲得休息與照顧很重要。不過當有充裕時間時，她就會赴醫美做高效的肌膚保養。

陳德容表示：「保養是一位女人終其一生的必修課！外表和內在一樣，都需要用心呵護，皮膚是一件永不褪色的時裝，我覺得護膚保養不僅是為了年輕，更是一種優雅的生活態度。女人都需要花更多時間愛自己，我最愛的媽媽，很美麗也非常愛漂亮，但為了家庭辛苦付出，把所有青春獻給丈夫和孩子，所以，我想在520這個具有紀念價值的日子，表達我對媽媽的愛！」

(中時 )