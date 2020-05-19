菲律賓海軍第一艘飛彈巡防艦「何塞•黎薩爾號」（Jose Rizal,FF-150） 已於5月18日離開蔚山造船廠，將在下週抵達菲律賓。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，這艘長107.5 公尺的巡防艦，是菲律賓向韓國現代重工所訂購的2艘同級軍艦之一，它於2019年5月23日下水，之後進行過兩場海上試驗，確定一切都符合性能要求。預計將軍艦在五天後，抵達菲律賓的三描禮士(Zambales)，將舉行正式的驗收儀式。

該級的2號艦也即將完成，它將被稱為「安東尼奧·盧納號」(Antonio Luna,FF-151），於去年11月8日下水，原定在今年9月或10月交付給菲律賓海軍，但受到新冠病毒的疫情影響，可能會推遲交接。

黎薩爾級是韓國HDF-3000巡防艦的衍生產品，韓國海軍大邱級的簡化版，大邱級為3080噸，黎薩爾號則減輕到2600噸。全長107公尺，最大航速為25節(時速47公里)，巡航速度15節(時速27公里)，航程為4,500海浬(8334公里)，海上耐航力為一個月。主砲是76公釐快炮，另有1座30公釐快砲。其他武裝有8枚西北風防空飛彈(Mistral missile)安裝在垂直發射系統（FFBNW）、韓製SSM-700K海星反艦飛彈，以及3聯裝魚雷發射器。

韓國造艦能力頗受肯定，紐西蘭海軍未來的油彈補給艦「奧特羅拉號」(HMNZS Aotearoa)，也是由現代重工製造的。

(中時電子報)