新冠病毒在台灣漸漸暫歇，風險性資產價格卻已經歷幾波劇烈震盪，渣打銀行今（19）日表示，新的現象驅使投資人開始尋求保守型、且有穩定報酬機會的投資產品，增持穩健類型資產，成為投資人強化風險抵禦力的重要對策。

根據渣打銀行內部觀察，後疫時代除了延續防疫新生活運動，財管客戶亦多因市場經歷震盪，積極調整手中的資產配置，渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡指出，財管客戶現在希望資產配置要同時擁有「分擔風險、紅利共享」，分紅保單類型的金融商品剛好兼具，客戶詢問度較往年顯著提升。

據統計，渣打銀行財富管理今年前4個月渣打銀行保險商品維持穩健動能，分紅保單商品增加是主因之一。陳太齡分析，分紅保單不僅可享有壽險保障，還可能有機會參與紅利分配，更同時提供台幣、美金、人民幣等多元幣別選擇，全方位協助客戶在後疫時代依客戶需求強化財富的免疫力、達成資產的平衡佈局。

渣打銀行為鼓勵大家在後疫期間仍繼續維持良好衛生習慣，準備限量6,666顆「好預皂」幸運小物送給客戶，自6月1日起，該行客戶前往全台渣打銀行分行，體驗專屬保險建議書、保單健診及保險需求分析，即有機會獲得幸運好物，內含艾草精油的香皂也可幫助清潔抗菌，持續落實防疫工作。

(工商 )