雲林縣北港農工今年技優保送、公費生、繁星計畫表現亮眼，共有1人技優保送屏東科技大學、2人錄取學士學位學程公費生、10人錄取繁星計畫，19日校方加以表揚，同時鼓勵學子們就近入學，讓自己贏在起跑點。

109學年度技專校院各項錄取榜單陸續公佈，北港農工高三學生表現不俗，在各項榜單都有優異成績，首先是農場經營科戴長艾傳出捷報，以技優保送錄取國立屏東科技大學農園生產系。

接著是各國立大學配合國家培育新世代農業工作者的學士學位學程公費生榜單，農場經營科謝宛庭錄取國立屏東科技大學；畜產保健科鄭詠璘則一舉錄取了國立屏東科技大學、國立嘉義大學2所學校。

科技校院繁星計畫錄取榜單於本月12日公布，北港農工共有10名學生榜上有名，包括資訊科郭承恩與黃乃軒、化工科吳芯瑜與蔡景崧、畜產保健科吳宇翔、農場經營科施佳妤、機械科李明軒、電機科張鐀元與曾祈逢、微電腦修護科林秉翰。

北港農工校長廖宏瑩表示，截至目前的升學成果，可以發現榜上有名的學生，約有近8成畢業自雲1區的國中，3年前他們經過仔細評估、做出就近入學的選擇，就已經讓自己贏在起跑點。

(中時 )