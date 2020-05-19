近日推特上突然湧現大量《美少女戰士》仿畫創作，且均是以1994年播出的S系列電視動畫中、月野兔抬頭仰望的一幕為主題。(摘自推特)

擔任《美少女戰士S》電視動畫作畫監督的香川久，也於推特分享自己的畫作。(摘自推特)

漫畫家武內直子推出的《美少女戰士》，歷經動畫、電影改編，成為跨越世代的經典少女漫畫。近日不僅推特上吹起以角色「月野兔」為主題的仿畫風潮，日本東映動畫也為今年即將推出的劇場版電影暖身，陸續釋出電視動畫，於網路免費播出，讓這部推出已久的作品再創話題高峰。

《美少女戰士》於1992年開始於日本講談社連載，以魔法與美少女的組合，打破少女總是等待他人拯救的印象，轟動一時，書籍銷售量突破千萬，在去年更於全球發布十個語言的電子書。共分5個系列的電視動畫，更在不少人心中，成為童年的代表作。

自去年起，網路上便有網友以《美少女戰士》為題，分享臨摹仿畫成果。但近日推特上卻突然湧現大量仿畫創作，且均是以1994年播出的S系列電視動畫中、月野兔抬頭仰望的一幕為主題，在不同風格的繪師筆下，展現各種趣味效果，標籤為「＃sailormoonredraw」的挑戰活動更迅速蔓延至各地，美國、巴西、台灣均有不少漫畫家、繪師躍躍欲試。

如擔任《JoJo的奇妙冒險》電視動畫作畫監督的蘆谷耕平，便以漫畫家荒木飛呂彥的經典畫風重新繪製月野兔的臉龐，瞳孔從藍色變成綠色，嘴唇也增厚衣些，與原先纖細的筆觸大相逕庭。

而擔任《美少女戰士S》電視動畫作畫監督的香川久，則非常樂見推特上大量出現自己參與製作的場景，隨即分享自己以平板繪製的Q版月野兔，跟上風潮。

(中時 )