大陸國務院新聞辦公室今日下午召開新聞發布會，針對目前疫苗研發以及其他創新建設的有關情況進行報告。

科技部社會發展科技司司長吳遠彬公布了新冠肺炎疫苗當前的研究進度。他稱，大陸目前以5條不同技術路線同步推進疫苗研發，並在研發過程中進一步加強對研發機構的服務，特別是研審結合，加快進度。

吳遠彬表示，加快進度的同時也恪遵法規，沒有省略任何一個步驟。目前5條技術路線中，腺病毒載體疫苗已經完成一期、二期的臨床試驗接種，且一期結果也進行了初步分析。

另外4個滅活疫苗（殺死病原微生物但仍保持其免疫原性的疫苗）也已陸續展開臨床試驗。目前全球開展臨床試驗的疫苗總體有10個，所以大陸的疫苗研究是和全球同步推動的。

吳遠彬表示，在疫苗開發過程中，大陸也和世界衛生組織與其他國際組織進行合作，民間企業、科研機構也與國際組織有密切接觸。

目前大陸疫苗研發工作走在世界前列，由陳薇領銜的軍事科學院軍事醫學研究院科研團隊研製的新冠疫苗，如順利的話，近日將進入第三期的實驗。

(中時 )