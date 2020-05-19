新內閣人事 李安妮：比蔣介石不如 20:442020/05/19 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前總統李登輝女兒李安妮。（資料照片，杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於新內閣人事，李安妮批評：比蔣介石不如。（取自李安妮臉書） 行政院新內閣第一波名單大致底定，部會一級主管中有95％是男性，行政院性平委員、前總統李登輝女兒李安妮今在臉書發文，「退步到比蔣介石時代都不如」；並用滿滿大便背景圖批「只有派系沒有理念」。 李安妮痛指出，總統蔡英文的第2任還沒正式上路，執政的傲慢已經毫不遮掩地顯露出來。 他說，越想越氣，我們在後端的部會或三級機關或地方政府推動的性平工作將面臨重挫。 李安妮更用了滿滿便便的背景圖寫著，內閣名單不及格，違反性平5大議題，只有派系沒有理念。 (中時 ) #李安妮 #蔣介石 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 「從地獄走出來」的辣台妹 關鍵500天蔡英文如何逆轉勝？ 21:002020/05/16 政治 誰是接班人 520後小英棘手難題 04:102020/05/17 政治要聞 小英重掌民進黨後 綠營誰能接班受矚 10:522020/05/17 政治 同婚立法一周年 蔡英文：很樂意給新人祝福 11:272020/05/17 政治 陳菊辭府秘書長 蔡英文：這兩年多讓菊姐辛苦了 20:142020/05/17 政治 520前夕獨派民調 蔡英文滿意度逾7成創新高 11:472020/05/18 政治 馬英九不去520「雞腸鳥肚」？秦慧珠嗆：馬當總統邀蔡都遭拒 10:552020/05/19 政治 藍轟台版維基解密總統府說謊 批府成打賴中心 不應准陳菊請辭 13:022020/05/19 政治 視察防疫中心 蔡英文送上「英雄麵」 12:552020/05/19 政治 蔡英文520演說 美台專家分析：強調主權 不跨紅線 17:072020/05/19 兩岸 政治熱門新聞 罷韓有變數？！尹立曝2件事：罷免能量可能消風 - 政治 美魔女議員質詢到一半爆衣 局長淡定備詢 - 政治 馬英九拒出席520就職典禮 黃創夏反應網大笑！ - 政治 為何願意支持韓國瑜 李四川罕吐內心話 逼哭韓粉！ - 政治 「我不是韓粉」高雄退休師反罷韓 自製文宣曝7大理由 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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