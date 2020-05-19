對於新內閣人事，李安妮批評：比蔣介石不如。（取自李安妮臉書）

行政院新內閣第一波名單大致底定，部會一級主管中有95％是男性，行政院性平委員、前總統李登輝女兒李安妮今在臉書發文，「退步到比蔣介石時代都不如」；並用滿滿大便背景圖批「只有派系沒有理念」。

李安妮痛指出，總統蔡英文的第2任還沒正式上路，執政的傲慢已經毫不遮掩地顯露出來。

他說，越想越氣，我們在後端的部會或三級機關或地方政府推動的性平工作將面臨重挫。

李安妮更用了滿滿便便的背景圖寫著，內閣名單不及格，違反性平5大議題，只有派系沒有理念。

(中時 )