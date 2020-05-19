郭彥均主持八大綜合台《WTO姐妹會》，討論各國防疫宅料理，並分享女兒近期令人爆笑事蹟，「我老婆愛吃茄子，但女兒第一次看到茄子大哭，原因是她誤以為茄子是『香蕉受傷了』。」他形容當下狀況，女兒對著茄子哭不停，一直說：「香蕉怎麼變紫色？媽媽，妳昨天買的香蕉受傷了，它變紫色了！」童言童語令郭彥均哭笑不得。

疫情影響，宅在家時間變多，郭彥均因此發現女兒一連串的可愛行徑，「我女兒最近很喜歡玩廚具，但因為她年紀太小，我們不敢讓她接近瓦斯，就給她做一些備菜動作。」殊不知此舉竟讓家中廚房變水池，甚至增加不少水費，「因為我喜歡吃小番茄，老婆就教女兒幫我洗番茄，但她洗一顆番茄大約就要用掉200C.C的水，真的浪費很多水。」

莎莎佯裝抓狂，反應逗趣。（八大提供）

節目中介紹各國特製「3秒料理」，除了優格加大蒜、吐司抹豬油等新鮮吃法，來自泰國的小惠提及，泰國人最愛吃曬乾的木棉花蕊，因為吃起來口感像在吃肉，現場大家紛紛搶食，沒想到卻吃出滿臉問號，小惠趕緊補充正確吃法，讓仍吃不出肉味的莎莎開玩笑詢問：「哪裡有肉味？我照著妳的吃法，還是吃不出肉味的話，我就會扁妳喔！」郭彥均則搞笑解析，「我覺得可能是餓到一個狀況後，精神出問題，就會發現有肉味了。」

(中時 )