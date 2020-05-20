一名江蘇揚州市小紀鎮的村民前往釣魚，意外撈到一具無頭女裸屍，案情膠著18年遲遲無法破案。直到今年4月初警方終於找到56歲程姓嫌犯的行蹤，並於雲南昆明落網。他坦承犯行，因為和對方進行性交易被勒索，才因此殺人棄屍。

根據《現代快報》報導，2002年9月20日清晨5點左右，小紀鎮村民跟平常一樣到稻田旁水渠撈魚，卻意外發現一具頭被人砍掉、全身赤裸的女屍。

從斷頭處判斷，死者頭顱是由菜刀一類的工具砍掉的，在死者的腕關節、踝關節處，還有勒痕，推測是繩帶捆綁所致。據此，民警初步推測，兇手是在死者窒息死亡後，持菜刀之類的工具砍斷其頭部，再用繩帶捆綁後運至該村棄屍。

警方隨後接獲報案，一名暫居揚州區的男子表示，妻子數天說要出門購買手機，卻失蹤再也沒回來，後來證實死者就是報案人時年25歲的蔡姓妻子。

根據死者丈夫的說詞，警方調閱住處、手機賣場附近監視器，警方發現嫌疑最重的程男曾經在案發前出現在手機賣場，但半年後就搬走，且18年來一直銷聲匿跡，直到今年4月初才傳出，程男在昆明當地承包2處工程，警方立即前往逮人。

程男坦承自己的犯行，2002年9月19日上午9點多他前往手機行，看見蔡女便前往搭訕，得知對方沒有錢買好的手機，因此提議「妳『陪』我一次，我給你3、500元人民幣」，2人達成協議，隨即前往程男住處發生性關係。

完事後程男給蔡女400元人民幣，然而蔡女卻獅子大開口要求1萬元人民幣，否則就要報警說被性侵，2人因此起爭執，程嫌憤怒之下掐死蔡女，並向朋友借車，帶著一把菜刀開車出門棄屍，事後用菜刀砍下蔡女的頭顱，放進車輛後車廂，身軀丟下附近水溝。再將染血的菜刀、衣物、蔡女隨身物品全丟棄後迅速逃離。程男對警方訴說「我躲避警方追查18年，以為不會被抓到了...」。

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(中時電子報)