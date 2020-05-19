世界棒壘球總會（WBSC）自2017啟動MINI BASEBALL推廣計畫進入第3年，全台已有超過30支隊伍加入體系。今年雖因疫情取消春季大會，各地區賽事仍持續舉辦，迷你師資研習會也照常進行，6月6日及13日將於桃園名人堂花園飯店，以及台中上楓國小各舉辦1場研習。

張泰山（前排左）擔任台北地區聯盟頒獎嘉賓。（中華棒協提供／廖德修台北傳真）

迷你棒球先前特別拍攝居家訓練教學影片，在粉絲團鼓勵小朋友不受疫情影響繼續練習。近日疫情日趨穩定，地區賽事紛紛展開，台北、新北、新竹、台中、台南陸續有地區聯盟成型，預計每季各辦1次聯賽。每個聯盟約有6至8隊，未來希望有更多球隊加入。

首個成立的台北地區聯盟由少棒強權東園國小領軍。2019年寒假初次與北京球隊以迷你棒球交流後，學校開始投注大量資源，讓低年級的球員有更多專屬的上場機會。

新北地區聯盟未來將由「夢無限迷你棒球俱樂部」主辦，該俱樂部為首支成軍的迷你球隊，由前職棒球員林家緯在2018年創立。做為示範隊伍，林家緯投入相當多心力，今年也將擔任師資研習講師，和學員分享經營球隊的心得與教學方式。

新竹地區聯盟由「竹風少年社區棒球隊」發起，他們在2019年包辦春、秋季大會U8組冠軍。特別的是，球隊由未受過棒球訓練的家長利用工作之餘訓練孩子。此模式也是MINI BASEBALL努力的方向，希望不需透過專業的訓練，亦可讓小朋友享受棒球樂趣。

另一支深耕新竹的球隊「KEEP棒球學院」則為前職棒選手張民諺創立，兩隊常邀請雙北、桃園、台中的隊伍進行跨區域交流賽，為目前比賽最頻繁的聯盟。

台中地區聯盟則由2019春季大會U10組冠軍上楓國小號召，秋季大會U10組冠軍彰化「東山隼」也同屬台中聯盟，實力堅強，台中市政府及棒委會更提供資源協助推動迷你棒球。

迷你棒球師資研習會報名資訊。（中華棒協提供／廖德修台北傳真）

此外，味全龍球員吳宗峻去年回球隊前接觸迷你棒球，並親自參加迷你師資研習會取得證照，在家鄉台南創立「魔法棒球學院」。今年3月開始舉辦魔法盃邀請賽，號召南部隊伍切磋交流，包括統一獅「標哥」何信標創立的「橋仔頭社區棒球隊」都參與其中。

(中時 )