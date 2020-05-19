新冠疫情蔓延結果，經濟部今發布國內第一季製造業產值仍然見黑，年減2.15％，連續5季負成長。唯一好訊息是減幅為5季最小，有收斂跡象。

第一季製造業產值3.8兆，衰退原因除疫情外，國際原油價格遽降也是因素。不過國內半導體高階製程接單活絡，加上伺服器、網通產品擴增，讓減幅縮小，跟前4季跌幅4.6％到近7％比起來，2.15％已是最小。

製造業六大主要行業別，最亮眼的是「電子零組件業」，產值年增11.51％，不但結束連4黑，也創5年來來單季最大增幅。這除了是5G基礎建設幫忙外，經濟部也坦言跟去年發生業者原料瑕疵干擾生產，比較基期較低也有關。該部所指是去年1月台積電的晶圓瑕疵門事件，當時南科產線良率異常，報廢掉上萬片晶片，折損5.5億美元。

其他像是陸美貿易戰產線轉移，肺炎疫情推升遠端服務設備需求，讓「電腦及電子產品及光學製品業」年增5.7％。

傳統產業方面，4個類別表現盡墨，在國際原物料價格低檔及疫情衝擊產線下，化學原材料業、基本金屬業、機械設備業產值各年減17.8％、9.7％及10.4％；汽車及零件業產值因全球車市買氣疲弱，也減2.9％。

展望第2季，經濟部依舊看好5G通訊、物聯網、人工智慧，加上疫情帶動遠距辦公、線上教學，可維繫資訊電子產業成長動能，只是肺炎疫情影響響國內相關供應鏈及產銷步調，表現仍要觀察。

(中時 )