19日公布的新內閣名單讓外界批評性別比例嚴重失衡，有網友甚至翻出總統蔡英文4年前的一則臉書貼文並留言酸，「協尋2016的蔡英文？」，連時代力量立委王婉諭都直言，「台灣無法自詡是個平權國家」。

行政院公布的新任內閣名單男性閣員就佔了95%，讓不少人錯愕。有網友就翻出蔡英文在2016年的臉書發文，當時也是因為內閣名單性別比例不均遭到抗議，而蔡英文承諾，「我知道，內閣成員性別比例讓大家失望了，新政府未來一定會落實性別主流化。希望性別平等的想法，可以落實到每一個不同的職業領域」。如今這番話，被網友再度拿出來檢視。

王婉諭也在臉書上提及此事，「四年過去了，女性擔任總統的出色表現毫無疑問，但新內閣的男性佔比卻從當時的 90% 提升到了 95%讓人不禁困惑，女性可以當總統，為什麼卻無法擔任閣員呢？」。

總統蔡英文2016年的貼文。（摘自蔡英文臉書）

王婉諭表示，不是沒有能力強的女性、不是沒有適任的女性，而是我們看不看得見這些女性。台灣一直在進步，但一個缺乏多元性別平衡的內閣，真的無法自詡是個平權國家。

(中時電子報)