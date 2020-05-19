新冠肺炎疫情衝擊，保險業新契約保費收入大幅下滑，資誠聯合會計師事務所今日表示，疫情對保險業者是危機也是轉機，進入後疫情時代新布局，保險業應重新評估五大關鍵經營策略，包含:重新調整成本結構及增加經營效益；推動數位轉型，打造數位企業；開拓新的收入來源；勞動力升級和強化資本運用效率。

資誠金融產業服務副營運長陳賢儀指出，保險業受疫情衝擊，保戶因資金配置、社交安全距離限制，及整體經濟活動放緩，使新契約保費收入下滑；且因金融市場的劇烈波動，保險業者所持有的投資部位，將受到利率、匯率及全球金融市場不確定性的衝擊。

逐漸步入後疫情時代，陳賢儀表示，保險業應超前部署，「現在就應該啟動、調整未來的經營策略」，重新評估五大關鍵經營策略。第一，重新調整成本結構及增加經營效益，透過成本結構調整、提升品質，並思考使用數位化工具或異業合作，尋找創新銷售模式。

第二，推動數位轉型，在降低社交接觸情況下，強化客戶體驗，也可透過數位化轉型資料庫，運用大數據資料分析，並思考導入資訊雲端計畫進程。資誠金融產業服務副總簡瑩德建議，保險業加速數位轉型、強化大數據分析，可望大幅增強組織營運效率增加生產力。

第三，在後疫情時代，保戶思考模式、資金配置與需求將改變，業者應重新檢視目標客戶的分布、評估目標客戶的需求、期望及改變，重新設立符合需求產品，以增加保費收入。

第四，推動勞動力升級，保險業者在推行數位化轉型過程中，應將提升人力資源的「質」與「量」作為首要步驟，建立有效人力培訓制度及環境。

此外，應強化資本運用效率，雖然美國聯準會（Fed）調降利率，使台美利差縮小，使保險業避險成本降低，但保險業未來面臨IFRS 17導入，對資產與負債的管理將更形重要。

(工商 )