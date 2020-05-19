勤業眾信聯合會計師事務所今日發布「創新生態發展報告」指出，台灣具備強大的科技創新能力和技術，根據2020年《德溫特全球百大創新機構》報告，台灣共有鴻海、宏達電、工研院、廣達四家機構入榜，而台灣總獲選機構數也與德國並列全球第四，顯見台灣具備蓬勃的創新發展能量。

報告表示，2019年一般企業與企業創投機構募集資金約571億美元，創歷史新高。儘管新冠肺炎疫情，影響創業融資、投資風向、商業投資組合、投資觀望時程，預期2020年亞洲地區私募市場投資將受重創，但勤業眾信新創事業服務負責人張鼎聲表示，「危機就是創新的契機」，意外扶植許多創新商業模式萌芽，鼓勵各方邁開創新步伐，提升公司的創新體質。

台灣的創新科技應用發展主要是運用在5G布局、智慧醫療和金融科技三大方面。在5G布局方面，報告認為，企業建置5G專網將成為趨勢，2020年Q1實際進行測試5G企業專網，全球超過1,000家，顯示企業在5G專網部署未受新冠肺炎疫情影響，反而加快發展速度。台灣的5G則自2019年啟動5G頻譜兩階段競標，各界對於5G垂直應用商機更加關注，預計相關應用在2020年底落地。

報告建議，朝智慧家庭、娛樂消費、智慧醫療、移動交通和工業控制五大垂直應用場景發展。大型企業，尤其電信業者可扮演加速器角色，提供基礎網路環境與應用場景，也可透過結盟與併購方式發展垂直領域的5G應用。

5G讓各場域彼此更加緊密、整合，並提供更智慧化與便利的應用服務，但報告強調，享受服務提升的同時，卻也潛藏著許多資安風險與威脅，提醒企業在發展的每個階段，皆應全方位嵌入資訊安全和隱私保護原則。針對新創企業，則建議加入電信業者所成立的加速器或善用政府資源，進而成為5G 產業生態圈的一份子。

報告指出，台灣資通訊產業在國際市場極具競爭力，健保制度和優異的醫療服務國際知名， 智慧醫療實力不容小覷。台灣電子業者紛紛搶占智慧醫療市場商機，可預期科技將引領醫療體系朝向四大方向發展：遠距醫療、經濟醫療、生態圈醫療、精準和預防醫療。

至於金融科技，報告說，金管會所發布的2020年施政重點中，將持續鼓勵金融科技創新，其中「純網銀」、 「開放銀行」、「電支電票整合」等皆為突破性的Fintech服務。其延伸的支援需求， 包括金融業上雲、監理科技等，使得金融業者及監管單位營運及作業流程更加順暢且便利。

建議新創公司注意金融監管法規適法性，在市場中尋求大型企業合作夥伴，可多運用如新創加速器、育成中心等資源，而大型企業除與新創接觸外，亦可成立投資部門或新創合作專案等，主動尋找合作機會。

(工商 )