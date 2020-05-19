20歲已婚保母誘姦自己照顧的13歲男童，發生多次性關係後居然還產下一名女嬰，這可不是什麼肥皂劇的劇情，而是真實在英國上演的社會事件！

已婚保母莉亞(Leah Cordice)，3年前開始誘惑自己照顧的13歲男童，前後至少發生5次性關係，還因此懷下一名女嬰，直到男童母親發覺不對勁後報警揭發。

根據《鏡報》報導，當時17歲的莉亞到夜店喝了一整晚酒後，轉到13歲受害男童房間，藉口要打電玩，沒想到過程中乞求發生性關係得逞，2人隨後發生至少5次性關係，她還不斷傳簡訊和男童調情，不時會給對方一些零用錢花用，甚至為他產下女嬰。

2人的不正常關係直到受害男童母親驚覺有異後才報警處理，女嬰事後經DNA檢測，證實是男童親生骨肉。後知後覺的莉亞丈夫這才驚醒，自己竟幫別人養了3年小孩，「檢測完後我們大吵了一架，我深受創傷，曾經我有一份穩定的工作、美好的家庭及良好的人際關係，忽然之間這一切都被奪走了，包括我的孩子、妻子、房子及工作」。

受害男童則因被迫和親生女兒分離，被診斷出分離焦慮症，目前已經16歲的他表示，「我沒有辦法看我的孩子，也無法和她聯繫，感覺像是為之前經歷的一切遭受懲罰，希望我未來能繼續前進，並和我的女兒見面」！

莉亞被控性侵未成年最，但她對犯行毫無悔意，堅稱是男童性侵她，並沒有被法官及陪審團採信，判莉亞入獄30個月，未來10年都將被登錄在性侵防治名單上。

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(中時電子報)