猛烈疫情使藝文產業措手不及，但也令人擁有更多探討藝術本質的餘裕。PANDA表演藝術網絡發展協會理事長洪凱西，日前參加由文化部及駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處文化組主辦的「Tea Philo哲學茶席」，以〈藝術行銷3.0-改變社會〉為題線上分享自身觀點，也與來自世界各國的藝文界人士，一同討論疫情衝擊下的藝文產業現況及應對策略。

洪凱西認為，藝術是社會不可或缺的因素，也在社會進步與發展中扮演重要的角色。藝術能夠改變人們對待事情的觀點，使人們產生共鳴與聯想，藝術家則擁有具前瞻性的力量，可以透過創作一步步作出細微的改變，比如傳達正面訊息、改變人們的想法、填補社會的空缺等，能夠引領藝術愛好者一起建構更好的社會。

洪凱西以自身實務工作經驗出發，以衛武營國家藝術文化中心〈藝術對話世代交流〉等案例，證明藝術教育有助培育年輕人豐富的想像力、感知力敏銳化，以及塑造健全的心理及思維，自小接受藝術教育的年輕人相對容易認同藝術的價值，更可能是未來的關鍵意見領袖，將文化藝術傳承給下一代。

洪凱西的講座中激起不少參與者的熱烈迴響。如從事藝術寫作的Veronica舉出了「藝術要如何觸及大眾並成為生活的一部分」的思考；引發另位觀眾Cindy提出「如何讓大眾意識到藝術文化也是必需品」的問題。

洪凱西則回應，藝術走進大眾是段漫長旅程，堅持不懈地踏出每一步才因此而重要，她鼓勵大家要堅持自己的理想，要相信自己，同時也相信藝術能夠改變生活、改變社會，一起持續在藝術的道路上耕耘。

洪凱西在劇場及國際合作上擁有豐富經驗，擔任獨立劇場製作人與行銷顧問期間，合作過無數台灣及外國團隊與藝術節，範圍跨越了戲劇、舞蹈、兒童戲劇、傳統及現代音樂領域。她也曾擔任OISTAT國際劇場組織執行長及衛武營國家藝術文化中心行銷經理。現兼任雲門舞集品牌策略長、金馬賓館美術館及Vocal Asia Festival阿卡貝拉人聲音樂藝術節合作策略顧問。

(中時 )