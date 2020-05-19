新冠肺炎疫情才剛趨緩，各大城市開始重啟經濟，陸美科技戰又起，這也讓市場擔憂今年1月初簽署的陸美第一階段貿易協議是否有破局風險，對此，日媒表示，美國總統川普面對北京當局相當不滿，但若撕毀這份得來不易的協議，將使得今年11月的美國總統大選更加艱難。

美國智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)最新報告指出，到2020年全年，美國對陸的商品出口額僅為600億美元(約1.8兆元新台幣)，遠低於陸美貿易協議中所規定的1,866億美元額度。

川普先前接受福斯新聞專訪時提到，在簽署陸美第一階段貿易協議不久後，就面對新冠肺炎疫情衝擊，他表示，陸美關係取決於協議執行，但目前對於貿易協議前景相當糾結，他也還沒有作出決定。在此之前，美國貿易代表署(USTR)才與大陸商務部通話，確認雙方將落實陸美第一階段貿易協議。

CSIS報告指出，今年上半年大陸對美能源出口下降33.3％，商用飛機的銷售基本為零，汽車銷售下降46.9％，大豆出口下降39.4％。這使得上半年應該達到700多億美元額度，僅完成367億美元。

據日經中文網報導，大陸商務部部長鍾山在先前接受媒體訪問時提到，大陸經貿面臨著前所未有的挑戰，從數據來看，今年前4個月的進出口額都落後去年同期，這樣的背景下，大陸想履行貿易協議內容，難上加難。

報導提到，川普雖想制裁北京，卻也仍在評估效益，這可能與今年11月的美國總統大選有關，目前川普在中西部的威斯康辛等搖擺州民調，微幅落後美國民主黨總統候選人拜登。

這份貿易協議提到，大陸要在2年內採購美國農產品400億美元份額，與農民生計息息相關，當時陸美大打貿易戰之際，陸方就大幅縮減進口美國大豆份額，導致川普政府必須補貼美國農民280補貼金，加上疫情爆發後，又追加190億美元補助金，若川普撕毀陸美第一階段貿易協議，恐對川普的總統大選情勢相當不利。

(中時電子報)