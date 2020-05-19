味全龍今（19）日與新竹市政府簽約，租用新竹球場，租期長達10年，外加優先續約權5年，顯示長久經營的決心。味全龍選擇新竹市而非六都中的高雄，除了看中科學城的高消費能力，也可瓜分樂天桃猿、富邦悍將、中信兄弟等隊球迷，尤其隔壁的桃猿隊要特別小心了！

《職棒年鑑》記載，1990至2016年（2014無比賽），中職在新竹共有455場例行賽（2017拆除改建），觀眾總數155萬5384人，平均每戰3418人。由於新竹並非主要場地，非假日才有比賽，多少影響觀眾進場意願，但在1990-95年場均仍逾5千人；2013、15年場數都不到10場，場均更達6、7千人之譜。

與新竹市政府簽約後，味全龍確定長期落腳新竹市這個科學城。（味全龍提供／廖德修台北傳真）

早年熱門戲碼如龍象戰在新竹同樣叫座，1991年6月27日雖是周四非假日，票房仍開出10500人，是新竹首次客滿，竟有不少觀眾攀爬到中外野紀錄台上方。以今日的眼光來看既危險又缺乏紀律，但不容否認，那是一個熱情而草莽的年代。

前味全龍隊「金臂人」黃平洋回憶，元年（1990年）總冠軍賽第6戰，他就是在新竹以2比0完封三商虎隊，助龍隊拿下中職首座總冠軍；其實第5戰在台北他曾後援2.2局，只休息1天就披掛先發。他又說，味全隊業餘時期就常來新竹比賽，對當地有特殊感情，球迷也很喜歡龍隊，但就是場地比較差，如今球場重建應可解決。

新竹市長林智堅出席簽約儀式。（味全龍提供／廖德修台北傳真）

目前擔任味全龍總教練的葉君璋表示，自己的中職首安、首轟、首打點（1996年）都是在新竹締造，值得紀念！除了龍隊，後來他又加盟興農牛、兄弟象，並到義大犀牛執教，對新竹球場很熟。他對球場的特殊印象是是場地差、休息區小，場內還有其他單位辦公，外野看台甚至還有住家、商店。

早年中華隊常到新竹集訓，業餘比賽也常安排在此，原本紀錄台上的電子看板就是由兄弟飯店捐贈，當年洪氏兄弟曾在棒協擔任要職。

味全龍復活後決定長期落腳新竹，並將3分之2以上的主場排在此，市府也全力配合將球場翻新。未來新竹球迷除了不用再於假日跑到外縣市看球，職棒相關設施也可望迎頭趕上其他縣市。

(中時 )