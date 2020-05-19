蔡英文總統連任就職前夕，南投縣小英之友會訂製5000瓶防疫酒精，贈送縣內113家公立幼兒園；南投縣小英之友會總會長蔡憲彰表示， 該會秉持公益精神，因此訂製乾洗手用的酒精，發送給公立的幼兒園，為新冠肺炎防疫盡棉薄之力。

防疫酒精捐贈儀式在埔里鎮立幼兒園舉行，代表受贈單位的埔里鎮長廖志城、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、星元電力公司董事長張國鑫，及縣議員陳宜君、葉仁創都共襄盛舉。

廖志城說，感謝南投縣小英之友會贈送防疫酒精，並關心幼兒教育，在防疫期間，鎮公所也兢兢業業配合中央政府各項防疫工作的執行及宣導，並設置製造次氯酸水的機器，提供鎮民環境消毒及清潔維護，希望大家多利用。

蔡培慧表示，小朋友可以健康開心的上課，證明台灣在全球防疫名列前茅，也是全球最安全的地方，請大家也要珍惜可以自由活動的環境，確實做好防疫措施。

(中時 )