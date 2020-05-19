南韓有一名高人氣男YouTuber「Yakkuruteu약쿠르트」（簡稱YKRT），他是一名專業藥劑師，會在自己頻道分享醫療或健康相關訊息，他更有著帥氣外型，所以也經常被其他節目邀請；近期他卻女網友爆料，原來YKRT有性病還四處約砲不戴套，導致多名女性也染病，下半生都得帶著性病生活。

YouTuber「Yakkuruteu약쿠르트」是一名專業藥劑師透過各種分享健康或醫療知識的影片，給大眾一種親和力十足又健康的形象，而且還有花美男的俊俏外型，讓他被各大電視台節目邀請當嘉賓；近期南韓網路論壇卻有人發文，表示「我要爆料藥劑師YouTuber」，儘管文內未明確指出在說YKRT，但從提及的內容不難想到是他。

女網友表示自己是YKRT的粉絲，覺得他親切又熱心，於是主動用IG傳訊息和他聊天，沒想到YKRT很快提出見面，表示可以進一步認識；沒想到初次見面吃飯喝酒後，他就跟著女粉絲回家，兩人發生性行為前，女方要求戴保險套，YKRT卻說不戴也沒關係。

兩人發生性關係後，女粉絲以為自己能變成他的女朋友，但之後見面問到是否能交往，都被以「忙工作」或「還沒走出前一段感情」等理由，讓他們只能停著有實無名的狀態；豈料，女粉絲和YKRT多次不安全性行為後，發現私密處長水泡，檢查後確診罹患「第二型單純皰疹病毒」，YKRT聽聞後只說，「這病不嚴重所以沒提前告訴妳」。

沒想到事情曝光後，又有女性受害者出面爆料，說自己是YKRT的女朋友，提到當初本來也只是粉絲，有一次送愛心便當到他家，對方想要有性行為，但她因為YKRT不是男友和必須有安全措施等原因拒絕；幾天後YKRT就提出交往，發生性行為時也堅持不戴套，後來她才知道自己遭傳染性病，相當崩潰。

YKRT騙粉絲約砲不戴套的消息越滾越大，他馬上把YouTube頻道裡的影片全部下架，IG照片也都刪除，神隱的處理方式引起大票網友撻伐，認為他根本是禽獸；有少部分人質疑那些女粉絲隨意讓男生進家門，或是輕易去男生家很不妥當，讓受害女子看了其實很難過，因為自己一輩子都得帶著性病生活，還要被網路公審，感到「生不如死」。

也有一些人跳出來指責藥劑師YKRT，認為他用天使臉孔做出惡魔的行為，對女粉絲使出甜言蜜語騙砲，最可惡的是明知道自己有皰疹病毒，還隱瞞病情不肯做安全措施；看到他過往在YouTuber頻道分享醫學知識，還說過重視女性健康，格外嘲諷。

(中時電子報)