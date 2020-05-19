日前過世的作家鍾肇政，以《濁流三部曲》、《臺灣人三部曲》等文學作品，描繪世代的台灣人處境，被視為「台灣文學之母」。不過也讓不少網友好奇，鍾肇政明明是男性，為何卻被稱作「台灣文學之母」，而非「台灣文學之父」？

原來「台灣文學之父」的稱號另有其人。過去主編新潮文庫的醫生林衡哲，尊稱作家賴和為「台灣現代文學之父」，如今也稱作「台灣新文學之父」。賴和是台灣日治時期的重要作家，也是當時文壇的領袖，投入《台灣民報》文藝欄和文學刊物的編務，認為「新文學是以民眾為對象，是大眾文學」。

鍾肇政則是在戰後投入文學創作，完成多部大河小說，著作等身，更在文學刊物、翻譯文學投入心血。鍾肇政被稱作「台灣文學之母」，即是為了跟賴和做對照。另外，有「台灣鄉土文學之父」稱號的則是作家鍾理和。有趣的是，無論是賴和、鍾肇政、鍾理和都是客籍作家，也顯是客籍作家對台灣文壇的影響。

(中時 )