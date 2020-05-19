大法官會議對累犯一律加重最低本刑的規定宣告違憲後，司法院19日通過刑事訴訟法修法，明定審判長於科刑調查程序，應先曉諭當事人就科刑資料指出證明的方法，讓法院量刑符合罪刑相當原則。

此外，為保障受刑人之陳述意見權及檢察官、受刑人之救濟權，明定檢察官聲請法院定應執行刑時，須以聲請書繕本通知受刑人，且法院原則上應予受刑人以言詞或書面陳述意見之機會，並應記載定應執行刑審酌之事項。

有鑒於各級檢察署已更名，且審檢分立，檢察官於其所屬檢察署管轄區域內執行職務，而對法院獨立行使職權，司法院也將條文「法院檢察署」、「法院之檢察官」等文字，修正為「檢察署」、「法院對應之檢察署檢察官」。

去年司法院大法官作成775號解釋，認為最低法定本刑6月是可易科罰金，但如果依累犯加重，變成不得易科罰金或社會勞動，且累犯規定不分情節一律加重，就算犯罪情節不嚴重，也要因此背負過重刑度，違反憲法比例原則。

也因為該釋憲結果，檢方不可以對判決定讞的受刑人，再依累犯規定進行「追殺」、聲請加重其刑，司法院也修正刑事訴訟法相關規定，以符合司法院大法官釋憲意旨。

(中時 )